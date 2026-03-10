Endonezya, Hindistan'dan BrahMos füze sistemi tedarik edecek

Endonezya hükümetinin, Hindistan'dan BrahMos füze sistemini tedarik etmek üzere anlaşmaya vardığı bildirildi.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Endonezya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rico Ricardo Sirait, ülkesinin Hindistan ile füze sistemini tedarik anlaşması imzaladığını açıkladı.

Rico, "Endonezya, BrahMos füze sisteminin tedarikinde Hindistan ile ortaklık kurdu. Bu, kıyı savunmamızı güçlendirmek amacıyla silahlarımızı modernize etme çabalarımızın bir parçası." dedi.

Bu tedarikin Hindistan ile savunma sektöründeki ikili stratejik ortaklığı daha da güçlendirdiğini kaydeden Rico, yeni sistemin "ulusal egemenliği korumada caydırıcılığı artıracağını" söyledi.

Sistemin tedarike ilişkin müzakereler, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'in Kasım 2025'te Hindistan'ı ziyaretinde yapılmıştı.

BrahMos füze sistemini daha önce Filipinler'in de tedarik ettiği biliniyor.

Sistem

BrahMos füze sistemleri, Hindistan ile Rusya arasında bir ortak girişim olan ve merkezi başkent Yeni Delhi'de bulunan "BrahMos Aerospace" tarafından geliştiriliyor.

Hindistan ordusu tarafından uzun süredir kullanılan füzeler, denizaltı, gemi ve uçaklardan veya karadan fırlatılabiliyor.

Adını Hindistan'ın Brahmaputra Nehri'yle Rusya'nın Moskova Nehri'nden alan BrahMos füzesinin hızı ses hızının 2,8 katını buluyor.