Endonezya, Gazze'ye göndereceği askerleri ve hastane gemisini hazırlıyor

Endonezya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) çerçevesinde Gazze'ye konuşlandırmayı planladığı askerlerin ve hastane gemisinin hazırlıklarına başladı.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Muhammad Ali, Gazze'deki çatışmaların azaltılması ve insani yardım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla bölgeye hastane gemisi ile istihkam ve sağlık birimlerinden oluşan askeri birlik sevk etmeye hazırlandıklarını bildirdi.

Filistin halkına destek amacıyla bir hastane gemisinin hazırlandığını belirten Ali, "Şu an için listede bir gemi var ancak bu sayı artabilir. İkinci hastane gemisini de yedekte bekleteceğiz." dedi.

Amiral Ali, gemi sevkiyatının inşaat, mühendislik ve sağlık sektörlerinde görev yapacak askeri personelin konuşlandırılmasıyla eş zamanlı planlandığını ifade etti.

Görevlendirilecek asker sayısına ilişkin Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri (TNI) karargahından gelecek onay ve talimatları beklediklerini aktaran Ali, askeri personelin hazırlıklarının ise sürdüğünü kaydetti.

Yaklaşık 8 bin askerin gönderilmesi öngörülüyor

Endonezya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prasetyo Hadi, yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 bin TNI askeri personelinin bölgeye gönderilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Hadi, "En azından Gazze'deki gerilimin düşmesini umuyoruz. Bu süreçle birlikte gıda yardımlarının Gazze'ye girişi kolaylaşacaktır. Hedefimiz, oradaki kardeşlerimizin üzerindeki yükü hafifletmek." ifadelerini kullandı.

Sözcü Hadi, 19 Şubat'ta Washington'da düzenlenmesi planlanan ilk Barış Kurulu Zirvesi için Devlet Başkanı Prabowo Subianto'ya davet geldiğini ancak katılımın henüz netleşmediğini sözlerine ekledi.

TNI Komutanı General Tandyo Budi Revita da yaptığı açıklamada, Gazze gibi çatışma bölgelerine konuşlandırılması planlanan 5 ila 8 bin personel için hazırlıklara başlandığını duyurmuştu.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN da Endonezya askerlerinin, Gazze'de konuşlandırılmasına yönelik saha hazırlıklarının başladığını ve Endonezya birliklerinin uluslararası bir istikrar gücüne entegre edileceğini iddia etmişti.

Gazze'ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'ın üstleneceği açıklanmıştı.

Endonezya'nın, ISF kapsamında Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke olacağı iddia edilmiş, Endonezya askerlerinin güneydeki Refah ve Han Yunus kentleri arasındaki bölgede bulunacağı öne sürülmüştü.