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Albüm: Endonezya Çöp Depolama Alanlarındaki Yangın Risklerine Karşı Teyakkuza Geçti

Albüm: Endonezya Çöp Depolama Alanlarındaki Yangın Risklerine Karşı Teyakkuza Geçti
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Endonezya hükümeti, beklenen aşırı hava koşulları nedeniyle çöp depolama alanlarındaki yangın riskine karşı tüm yerel yönetimleri hazırlıklarını artırmaya çağırdı. Uyarı, Tangerang’da günlerdir süren bir çöp depolama yangınının ardından geldi.

TANGERANG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya hükümeti, gelecek aylarda ülkeyi etkisi altına alması beklenen aşırı hava koşulları nedeniyle tüm yerel yönetimleri, çöp depolama alanlarındaki yangın risklerine karşı hazırlıklarını artırmaya çağırdı.

Yerel basının cumartesi günü aktardığına göre, Cakarta yakınlarındaki Tangerang bölgesinde bulunan bir çöp depolama alanında günlerdir kontrol altına alınamayan yangının ardından gelen bu uyarı, yerel yönetimleri teyakkuza geçirdi.

Kaynak: Xinhua
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