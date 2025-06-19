Endonezya'daki Yanardağ Patlamaları Devam Ediyor

Endonezya'daki Yanardağ Patlamaları Devam Ediyor
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Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'ndaki patlamalar sürüyor. Patlamalar nedeniyle birçok kişi bölgeyi terk etmek zorunda kaldı ve pek çok uçuş iptal edildi.

BALİ, 19 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'ndaki patlamaların çarşamba günü de devam ettiği bildirildi. Patlamalar nedeniyle birçok insanın bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı ve çok sayıda uçuşun iptal edildiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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