Endonezya'daki Taş Ocağında Meydana Gelen Heyelanda Ölü Sayısı 19'a Yükseldi
Cirebon'da, 30 Mayıs'ta meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 1 Haziran itibarıyla 19'a yükseldi. Kurtarma ekipleri, bölgedeki çalışmalara devam ediyor.
CİREBON, 1 Haziran (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Cirebon kentinde bulunan bir taş ocağında heyelanın meydana geldiği bölgede çalışan kurtarma ekipleri görülüyor, 1 Haziran 2025.
Endonezya'nın Cirebon kentindeki bir taş ocağında 30 Mayıs'ta meydana gelen göçük sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı pazar günü itibarıyla 19'a yükseldi. (Fotoğraf: Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel