Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 900'ü aştı

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 914'e çıktı.

Antara'nın haberine göre, Ulusal Afetle Mücadele Ajansı ülkedeki afetlere yönelik son rakamları açıkladı.

Ajansa göre ülkede şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 914'ü buldu.

Ölenlerin 359'unun Açe, 329'unun Kuzey Sumatra ve 226'sının Batı Sumatra'dan olduğu aktarıldı.

Söz konusu bölgelerde kayıp 389 kişi için ise arama çalışmaları sürüyor.