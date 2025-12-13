Haberler

Endonezya'da Sel Felaketinde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 1.000'i Aştı

Güncelleme:
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki sel ve heyelan felaketlerinde ölü sayısı binin üzerine çıktı, 218 kişi hâlâ kayıp. Ulusal Afet Yönetimi Ajansı verilerine göre, çok sayıda kamu ve sağlık tesisi hasar gördü. Devlet Başkanı Prabowo Subianto, yardım çalışmaları için hükümetin devrede olduğunu belirtti.

CAKARTA, 13 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki üç eyaletini vuran sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1.000'i aştı, 218 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'nın cumartesi günü yayımladığı son verilere göre afetler, altyapıda büyük hasara yol açtı. Yaklaşık 1.200 kamu tesisi, 219 sağlık tesisi, 581 eğitim tesisi, 434 ibadethane, 290 ofis binası ve 145 köprü hasar gördü.

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı Veri ve Bilgi Merkezi Başkanı Abdul Muhari, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, veri doğrulama ve nüfus kayıtlarıyla çapraz kontrol işlemlerinin ilçe düzeyinde devam ettiğini söyledi. Abdul Muhari, ölenlerin isim ve adreslerinin teyit edildiğini ve doğrulama sürecinin birkaç ilçede devam ettiğini belirtti.

Bu arada, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto cuma günü Açe'deki afet bölgelerini ziyaretinde, hükümetin toplumun çeşitli temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Prabowo, "Birlikte bu durumu iyileştireceğiz. Hükümet devreye girip her konuda yardımcı olacak" dedi.

Prabowo ayrıca, tüm vatandaşları kurtarma süreci boyunca sabırlı olmaya ve moralini yüksek tutmaya çağırdı ve çocukların eğitim ve öğrenimini de içeren toplumsal faaliyetlerin yakında normale döneceğini umduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
