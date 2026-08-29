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Merapi Yanardağı'nda Patlama: Lav 2 Kilometre Aktı

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Endonezya'nın Java Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Lav akıntıları güneybatı yamacından 2 kilometreye ulaşırken, yetkililer bölge sakinlerini ve ziyaretçileri dağa yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Endonezya'nın Java Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik görüldü.

Jakarta Globe gazetesinin yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Merapi Yanardağı'nda sabah saatlerinde patlama yaşandı.

Patlama sonucu oluşan lav akıntıları, dağın güneybatı yamacından yaklaşık 2 kilometreye kadar ulaştı.

Yetkililer, bölge sakinlerini ve ziyaretçileri Merapi Yanardağı'na yaklaşmamaları konusunda uyardı.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Kaynak: AA
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