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Endonezya'da 7,7 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 83'e Yükseldi

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CAKARTA, 21 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Flores kentinde meydana gelen depremde hasar gören binalar, 20 Ağustos 2026. Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Flores kentinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi.

CAKARTA, 21 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Flores kentinde meydana gelen depremde hasar gören binalar, 20 Ağustos 2026.

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Flores kentinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi.

Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı (Basarnas) cuma günü yaptığı açıklamada, 328 kişinin ağır, 639 kişinin ise hafif yaralandığını ve hayatını kaybedenler dahil toplam 1.050 kişinin depremden etkilendiğini belirtti. Hasar gören veya güvenli olmayan evler nedeniyle yaklaşık 100.000 kişi ise yerinden edildi. (Fotoğraf: Arivin Dangkar/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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