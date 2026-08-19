Endonezya'daki 7,7'lik Depremde Can Kaybı 70'e Yükseldi
CAKARTA, 19 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Ruteng Bölge Hastanesi'nde hasar görmüş bir diş muayenehanesi, 18 Ağustos 2026.
CAKARTA, 19 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Ruteng Bölge Hastanesi'nde hasar görmüş bir diş muayenehanesi, 18 Ağustos 2026.
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletini vuran 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı salı günü itibarıyla 70'e, yaralı sayısı ise 132'ye yükseldi. (Fotoğraf: Endonezya Sağlık Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua