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Endonezya'da yanardağ patlaması sonrası sel: 28 ölü

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Endonezya'da bulunan Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu kayan kaya, kül ve toprak yığını nedeniyle meydana gelen sellerde 28 kişi hayatını kaybetti. Feci olay sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde, Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu biriken kaya, kül ve toprak yığını muson yağmurlarıyla birlikte kaymaya başladı. Meydana gelen seller sonucunda ilk belirlemelere göre 28 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'da yanardağ patladı: 28 ölü

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, olayla ilgili BBC'ye açıklamada bulundu. Yanardağ patlaması ve ardından yaşanan seller sonrası bölgedeki köylerin büyük zarar gördüğünü söyleyen Muhari, arama kurtarma ekiplerinin cansız bedenlere ulaştığını aktardı. Muhari, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İLK KEZ ARALIK 2023'TE PATLADI

Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısında yer alan Merapi Yanardağı ilk kez 3 Aralık 2023'te patlamıştı. İlk patlamadan bu yana yüzlerce kez patlayan yanardağda bölge sakinlerinin patlama merkezinden 4,5 kilometre yarıçapındaki bir alana girmeleri veya faaliyette bulunmaları yasaklanmıştı.

Endonezya'da yanardağ patladı: 28 ölü

Kaynak: AA / Güncel

Endonezya Yanardağ Merapi Doğal Afetler Dünya Güncel Haberler

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