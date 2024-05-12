Endonezya'da yanardağ patlaması sonrası sel: 28 ölü

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde, Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu biriken kaya, kül ve toprak yığını muson yağmurlarıyla birlikte kaymaya başladı. Meydana gelen seller sonucunda ilk belirlemelere göre 28 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, olayla ilgili BBC'ye açıklamada bulundu. Yanardağ patlaması ve ardından yaşanan seller sonrası bölgedeki köylerin büyük zarar gördüğünü söyleyen Muhari, arama kurtarma ekiplerinin cansız bedenlere ulaştığını aktardı. Muhari, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İLK KEZ ARALIK 2023'TE PATLADI

Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısında yer alan Merapi Yanardağı ilk kez 3 Aralık 2023'te patlamıştı. İlk patlamadan bu yana yüzlerce kez patlayan yanardağda bölge sakinlerinin patlama merkezinden 4,5 kilometre yarıçapındaki bir alana girmeleri veya faaliyette bulunmaları yasaklanmıştı.