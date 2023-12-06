Endonezya'da Yanardağ Patlaması: 23 Dağcı Hayatını Kaybetti

CAKARTA, 6 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Marapi Yanardağı'nın patlaması sonucu hayatını kaybeden dağcıların sayısı 23'e yükseldi.

Batı Sumatra Doğal Kaynakları Koruma Ajansı Başkan Vekili Dian Indriati, Salı günü yaptığı açıklamada, "20 ceset hastaneye götürüldü. 3 ceset ise tahliye aşamasında" dedi.

Toplam 75 dağcıdan hayatta kalan 52 kişi başarılı şekilde tahliye edildi. Bu kişilerin bazıları evlerine dönerken, diğer dağcılar ise halen hastanede tedavi görüyor. Tedavi gören dağcılardan 12'sinin durumu ise kritik.

2.891 metre yüksekliğindeki dağı çevreleyen dört bölge volkanik kül yağmuruna maruz kaldı.