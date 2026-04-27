Endonezya'da tren kazasında 4 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
Endonezya'nın Batı Java bölgesinde meydana gelen tren kazasında 4 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.
Antara News sitesinin haberine göre, Batı Java bölgesindeki Bekasi şehrinde "Argo Bromo Anggrek" uzun mesafe treni, Bekasi Timur İstasyonu'nda bekleyen banliyö trenine çarptı.
Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.
Devlet demir yolları işletmesi PT Kereta Api Indonesia (Persero) yetkilisi Anne Purba, yaptığı açıklamada, "Argo Bromo Anggrek" trenindeki yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti.
Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan