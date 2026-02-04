Haberler

Endonezya'daki toprak kaymasında ölü sayısı 85'e yükseldi

Güncelleme:
24 Ocak'ta Batı Cava'da meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e ulaştı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ve bölgede geçici barınaklara tahliye edilen yaklaşık 230 kişi bulundu.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 24 Ocak'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 85'e yükseldiği bildirildi.

Kompas TV kanalının haberine göre, Batı Cava'da 24 Ocak'ta yaşanan toprak kaymasının ardından arama çalışmaları devam ediyor.

Arama kurtarma ekipleri, toprak altında kalan çok sayıda kişinin cesedine ulaşırken bölgede, afette hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Batı Cava eyaletinin Batı Bandung bölgesinde günlerce etkili olan yoğun yağışların ardından 24 Ocak'ta toprak kayması meydana gelmişti.

Heyelanın meydana geldiği bölgelerden yaklaşık 230 kişi geçici barınaklara tahliye edilmişti.

Yetkililer, bazı yerleşim alanlarının tamamen toprak altında kaldığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
