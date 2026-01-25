Haberler

Endonezya'da meydana gelen toprak kaymasında ölü sayısı 11'e çıktı

Güncelleme:
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Şiddetli yağışların neden olduğu olay sonrası kayıp 79 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Batı Bandung bölgesinde, günlerdir etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kayması sonrası kurtarma ekipleri zorlu koşullarda çalışmalarını sürdürüyor.

Arama kurtarma ekipleri yetkilisi Ade Dian Permana, hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e çıktığını, kayıp 79 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Permana, toprak kaymasının meydana geldiği bölgelerden yaklaşık 230 kişinin geçici barınaklara tahliye edildiğini aktardı.

Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansının (BASARNAS) yayımladığı görüntülerde, zeminin yumuşak olması nedeniyle ağır ve büyük ekipmanları kullanamayan arama kurtarma ekiplerinin tarım aletleriyle çalıştığı görüldü.

Yetkililer, dün, toprak kayması sonucu 30'dan fazla evin zarar gördüğünü, bazı yerleşim alanlarının ise tamamen toprak altında kaldığını kaydetmişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
