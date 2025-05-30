Endonezya'da Taş Ocağında Heyelan: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Endonezya'da Taş Ocağında Heyelan: 7 Kişi Hayatını Kaybetti
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Batı Cava eyaletindeki bir taş ocağında meydana gelen heyelanda 7 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi yaralandı. Kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

CAKARTA, 30 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki taş ocağında meydana gelen heyelanda 7 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Yerel yetkililer, 3 kişiden hala haber alınamadığını söyledi.

Batı Cava Eyalet Arama ve Kurtarma Ofisi Operasyon Birimi Başkan Vekili Mamang Fatmono, heyelanın cuma günü Cirebon bölgesine bağlı Bobos köyündeki Gunung Kuda madeninde meydana geldiğini belirterek, "Olay yerinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı" dedi.

Yaralıların Cirebon'daki Sumber Hurip Hastanesi'ne sevk edildiğini ifade eden Fatmono, kayıp 3 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Fatmono, arama kurtarma çalışmalarına kendisiyle birlikte toplam 10 personelin yanı sıra polis, asker ve gönüllülerin de katıldığını bildirdi.

Batı Cava Valisi Dedi Mulyadi ise yerel basına yaptığı açıklamada, heyelan nedeniyle ölü sayısının 10'u aşabileceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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