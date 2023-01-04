Endonezya'da Sele Kapılan Motosiklet Salla Tahliye Edildi
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SEMARANG, 4 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin merkezi Semarang'a bağlı bir köyde, sel sularında bir motosikleti ahşap bir sal yardımıyla tahliye etmeye çalışan insanlar, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Rahman Indra/Xinhua)
SEMARANG, 4 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin merkezi Semarang'a bağlı bir köyde, sel sularında bir motosikleti ahşap bir sal yardımıyla tahliye etmeye çalışan insanlar, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Rahman Indra/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel