Endonezya'da Sel ve Toprak Kaymalarında Ölü Sayısı 79'a Yükseldi
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 79'a çıkarak, kayıp 100'e yaklaştı. Binlerce ev sular altında kaldı.
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 79'a yükseldi.
Endonezya'da son zamanlarda birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.
Endonezya Meteoroloji, İklim Bilim ve Jeofizik Ajansından, çarşamba gününden bu yana Sumatra'da şiddetli bir şekilde devam eden muson yağmurları nedeniyle 79 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Kayıp 100'e yakın kişi içinse arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Endonezya Afet Yönetim Ajansı ise binlerce ev ve binanın yağışlar nedeniyle sular altında kaldığını ve binlerce ailenin yerinden olduğunu kaydetti.
Ayrıca pirinç tarlaları, hayvanlar ve kamusal alanların da sellerde zarar gördüğü aktarıldı.