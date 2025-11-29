Endonezya'da Sel ve Heyelan Felaketi: 174 Kişi Hayatını Kaybetti

CAKARTA, 29 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Açe, Kuzey Sumatra ve Batı Sumatra eyaletlerini vuran sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi. Ulusal Afet Yönetimi Ajansı cuma günü yaptığı açıklamada, 79 kişiden hala haber alınamadığını ve 12 kişinin yaralandığını bildirdi.