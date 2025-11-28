Endonezya'da Sel ve Heyelan: 29 Ölü, 9 Kayıp

BATI SUMATRA, 28 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki birçok kent ve ilçede meydana gelen sel ve heyelanlarda 29 kişi hayatını kaybederken, 67 kişi yaralandı. 9 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Eyalet Afet Yönetimi ve Afet Azaltma Ajansı Acil Durum, Ekipman ve Lojistik Birimi Başkanı Sri Wahyuni Pancasilawati perşembe günü telefonla Xinhua'ya verdiği demeçte, "Toplam can kaybı 29, kayıp sayısı ise 9. Risk değerlendirmesi halen devam ettiği için bu rakamlar artabilir" dedi.