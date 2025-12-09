Haberler

Endonezya'da felaketin boyutu büyüyor, enkazı temizlemek için filler kullanılıyor

Endonezya'da felaketin boyutu büyüyor, enkazı temizlemek için filler kullanılıyor
Endonezya'yı vuran sel ve toprak kaymalarının ardından bölgede yürütülen arama-kurtarma ve temizlik çalışmaları zorlu koşullarda sürüyor. İnsan gücünün yetersiz kaldığı bazı noktalarda ise çözüm, eğitimli Sumatra fillerinden geldi. Yetkililer, ağır iş makinelerinin ulaşamadığı alanlarda enkazın kaldırılması için dört filin görevlendirildiğini açıkladı.

Endonezya'nın Açe bölgesinde sel felaketinin ardından başlatılan enkaz temizleme çalışmalarında filler görev alıyor.

Jakarta Globe'un aktardığına göre, ülke genelinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği sel ve toprak kaymalarının ardından bölgede hasar giderme çalışmaları sürüyor.

4 EĞİTİMLİ FİL GÖREV BAŞINDA

Doğal Kaynakları Koruma Servisi (BKSDA), Açe'de oluşan kereste ve moloz yığınlarının temizlenmesi için 4 eğitimli Sumatra filinin görevlendirildiğini açıkladı. Abu, Mido, Ajis ve Noni isimli filler; ağır iş makinelerinin giremediği noktalarda ekiplerin ilerleyebilmesi, yolların açılması ve enkaz altındaki yerleşimlerin temizlenmesi için kullanılıyor.

Yetkililer, aynı fil grubunun 2004 Açe tsunamisinde de moloz kaldırma ve malzeme taşımada görev aldığını hatırlattı.

950'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ BİNLERCE YARALI VAR

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Açe'deki afetlerde can kaybının 950'ye yükseldiğini, 5 binden fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
