Endonezya'da Ramazan dolayısıyla ücretsiz dövme sildirme programı başlatıldı - Haberler

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Endonezya'da Ramazan dolayısıyla ücretsiz dövme sildirme programı başlatıldı

AA - Dwi Ari Prastyanto - Güncel
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Endonezya'nın başkenti Cakarta'da çeşitli kuruluşların işbirliği ile 40 kişinin görev yaptığı ücretsiz dövme sildirme programı başlatıldı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da çeşitli kuruluşların işbirliği ile 40 kişinin görev yaptığı ücretsiz dövme sildirme programı başlatıldı. Dövme sildirme maliyetinin çok yüksek olduğu Endonezya'da geçtiğimiz Cumartesi günü başlatılan program düşük ve orta gelirli Müslümanlara hizmet sunuyor. Lazer yöntemi ile dövme sildirme işlemi uygulanmadan önce katılımcılara kan tahlili yapılıyor ve anestezi veriliyor.

AA / Dwi Ari Prastyanto - Güncel

Endonezya, Cumartesi, Jakarta, Dövme, Güncel, Haberler

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