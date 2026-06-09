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Endonezya'da polis memurlarının sivil idarede görev almasının önü açıldı

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Endonezya Temsilciler Meclisi, polis memurlarının sivil kamu kurumlarında idari görevler üstlenmesine olanak tanıyan yasa değişikliğini oy birliğiyle kabul etti. Düzenleme, emniyet personelinin emeklilik yaş sınırını da bir yıl yükseltti.

Endonezya Temsilciler Meclisi (DPR), polis memurlarının sivil kamu kurumlarında idari görevler üstlenebilmesine olanak tanıyan tasarıyı onayladı.

Cakarta merkezli yayın yapan Tempo gazetesinin haberine göre, Temsilciler Meclisi Başkanvekili Sufmi Dasco Ahmad, siyasi parti gruplarının onayına sunduğu Ulusal Polis Teşkilatı Yasası'nda değişikliği öngören tasarının oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi.

Yeni düzenlemeye göre, bakanlıkların talebi ve kamu yönetiminden sorumlu bakanın onayı doğrultusunda, emniyet mensupları sivil kurumlara atanabilecek.

Yasada yer alan ilgili madde uyarınca, sivil kurumlara geçiş yapacak polis memurları, güvenlik, asayiş, kamu düzeninin korunması, kolluk faaliyetleri ve kamu hizmetlerinden sorumlu bakanlık ve kurumlarda yönetimsel veya operasyonel olmayan pozisyonlarda görev alabilecek.

Düzenlemede ayrıca, polis teşkilatına katılacak adayların en az lise mezunu olması şartı getirildi.

Değişiklik kapsamında, emniyet personelinin zorunlu emeklilik yaş sınırları da tüm rütbelerde birer yıl yukarı çekildi.

Söz konusu yasa değişikliği, parlamentonun geçen yıl askerlere daha fazla sivil kadro tahsis eden askeri yasada yaptığı revizyondan bir yıl sonra geldi.

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, 2024 yılında göreve gelmesinden bu yana ordunun sivil işlerdeki rolünü genişletmiş, başlattığı ücretsiz yemek ve gıda güvenliği programlarında askeri unsurların yanı sıra polis teşkilatını da görevlendirmişti.

Eski bir özel kuvvetler komutanı olan Subianto, kendi yönetim kadrosuna da çok sayıda üst düzey polis ve askeri yetkiliyi atamıştı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
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