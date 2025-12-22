Haberler

Endonezya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi öldü

Güncelleme:
Endonezya'nın Orta Java eyaletinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 16 kişi yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 18 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, başkent Cakarta'dan Yogyakarta kentine giden otobüs, gece yarısı Orta Java eyaletine bağlı Semarang kentindeki Krapyak gişeleri yakınlarında kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı ve yan yattı.
Arama kurtarma yetkilisi Budiono, şehirler arası 34 yolcu taşıyan otobüsün virajlı bir yolda devrildiğini, bazı yolcuların otobüs gövdesiyle bariyer arasında sıkıştığını belirtti.

KAZADA YARALANANLARDAN 5'İNİN DURUMU KRİTİK

Budiono, polis ve kurtarma ekiplerinin kazadan yaklaşık 40 dakika sonra olay yerine ulaştığını, 6 yolcunun olay yerinde, 10'unun ise hastaneye sevk ya da tedavi sırasında hayatını kaybettiğini aktardı. Kazada yaralanan 18 kişinin çevredeki iki hastanede tedavi altına alındığını ifade eden Budiono, bunlardan 5'inin durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
