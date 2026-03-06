Haberler

Endonezya'da nesli tükendiği düşünülen iki farklı keseli sıçan türü keşfedildi

Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde, yaklaşık 6 bin yıl önce nesli tükendiği düşünülen iki farklı keseli sıçan türü yeniden keşfedildi. Araştırmacılar, bu türlerden birinin cüce uzun parmaklı keseli sıçan, diğerinin ise ring kuyruklu kayıcı olduğunu duyurdu.

Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde yaklaşık 6 bin yıl önce nesli tükendiği düşünülen iki farklı keseli sıçan türünün yaşadığı tespit edildi.

Uluslararası gruptan oluşan araştırmacı ekibi, Endonezya'nın Batı Papua eyaleti sınırlarında bulunan New Guinea ormanlarının derinliklerinde isimleri daha önce sadece fosil kayıtlarda geçen iki keseli sıçan türü keşfetti.

Araştırmacılar, bu türlerden birinin her iki ön ayağında dördüncü parmağın diğer parmakların iki katı uzunluğunda olduğunu ve bunu avlanmak için kullandığını belirleyerek, türün "cüce uzun parmaklı keseli sıçan (Dactylonax kambuayai)" olduğunu açıkladı.

Diğer türün "ring kuyruklu kayıcı (Tous ayamaruensis)" olduğunu tespit eden araştırmacılar, hayvanın tüysüz kulaklara sahip olduğunu ve tutunmak için kullandığı kavrayıcı kuyruğu bulunduğunu belirledi.

Buluşun ayrıntıları, Records of the Australian Museum dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
