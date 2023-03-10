Endonezya'da Meydana Gelen Heyelanlarda 25 Kişi Hayatını Kaybetti

RİAU ADALARI, 10 Mart (Xinhua) -- Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı'nın (BNPB) temin ettiği fotoğrafta Endonezya'nın Riau Adaları'nda yer alan Natuna bölgesine bağlı Pangkalan köyündeki heyelan alanında çalışan kurtarma görevlileri görülüyor, 9 Mart 2023.

Bir afet kurumu yetkilisinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Endonezya'nın batısındaki Riau Adaları'nda meydana gelen heyelanlarda can kaybı 25'e yükseldi, 33 kişiye halen ulaşılamıyor. (Fotoğraf: BNPB/Xinhua aracılığıyla)