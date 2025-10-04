Haberler

Endonezya'da Kaçak İnşaatın Yıkılması: 14 Öğrenci Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Cava'da izinsiz kat çıkılan yatılı okul binası çöktü; 14 öğrenci hayatını kaybetti, 50 öğrenci ise kayıp. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde, kaçak kat çıkılmaya başlanan yatılı okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 14'e yükseldi.

Eyaletin Sidoarjo kasabasında izinsiz şekilde iki yeni kat yapılmaya başlanan yatılı okul binasının 29 Eylül'de çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, 14 öğrencinin hayatını kaybettiğini ve 50 öğrenciden hala haber alınamadığını belirtti.

Binanın, izinsiz şekilde inşasına başlanan iki yeni kat için dökülen betonu taşıyamayarak yıkıldığını bildiren yetkililer, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Yetkililer, yaralıların çoğunun kafa travması ve kırıklar nedeniyle hastanede tedavi altında olduğu bilgisini paylaşırken, okul yönetimi ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala antrenmanda büyük sürpriz

Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala büyük sürpriz
Kaynar suyla yapılan şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı

Kan donduran şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.