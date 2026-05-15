Endonezya'da Altın Madeni Yakınlarında Heyelan: 9 Ölü

CAKARTA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde kayıt dışı bir altın madeni sahası yakınlarında meydana gelen heyelanda 9 kişi hayatını kaybetti.

Polisin görgü tanıklarından aldığı ifadelere göre heyelan, perşembe günü geç saatlerde Siunjung bölgesinde madencilerin çalıştığı sırada meydana geldi. Çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi.

Yerel kaynaklara göre hayatını kaybedenler, aileleri ve bölge sakinleri tarafından defnedildi.

Endonezya'da özellikle heyelan riskinin arttığı yağışlı mevsimlerde maden kazaları daha sık yaşanıyor.

