Endonezya'da Heyelanlar: 18 Kayıp, 27 Kayıp Daha Var

Güncelleme:
Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanlarda 18 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Endonezya'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen iki heyelanda ilk belirlemelere göre 18 kişi hayatını kaybetti.

The Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde şiddetli yağışlar heyelanlara neden oldu.

Yetkililer, Orta Cava'nın Cilacap kentinde meydana gelen heyelanda 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Eyaletin Banjarnegara bölgesinde meydana gelen heyelanda da 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan yetkililer, 27 kişinin kaybolduğunu ve çok sayıda ev ile tarım arazisinin hasar gördüğünü aktardı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğüne işaret etti.

Ülke genelinde yoğun yağış beklendiğini belirten meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
