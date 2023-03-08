Endonezya'da Heyelan Sonucu En Az 10 Kişi Hayatını Kaybetti Güncel Haberler NATUNA, 8 Mart (Xinhua) -- Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı'nın (BNPB) temin ettiği havadan çekilen fotoğrafta, Endonezya'nın Riau Adaları'nda yer alan Natuna bölgesine bağlı Pangkalan köyünde meydana gelen heyelan sonrası ortaya çıkan manzara görülüyor, 8 Mart 2023. NATUNA, 8 Mart (Xinhua) -- Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı'nın (BNPB) temin ettiği havadan çekilen fotoğrafta, Endonezya'nın Riau Adaları'nda yer alan Natuna bölgesine bağlı Pangkalan köyünde meydana gelen heyelan sonrası ortaya çıkan manzara görülüyor, 8 Mart 2023. Bir kurtarma yetkilisi yaptığı açıklamada, Endonezya'nın batısındaki Riau Adaları'nda Pazartesi günü meydana gelen heyelanlarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu bildirdi. (Fotoğraf: BNPB/Xinhua aracılığıyla) Kaynak: Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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