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Endonezya'da Heyelan: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

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Endonezya'nın Java Adası'nda aşırı yağışların neden olduğu heyelan sonucunda uçurum kenarındaki yola düşen toprak parçası, seyir halindeki araçların üzerine düşerek 10 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Yerel yetkililer, ikisi çocuk toplam 10 cansız bedenin toprak altından çıkarıldığını bildirdi.

Endonezya'nın Java Adası'nda aşırı yağışlara bağlı olarak oluşan heyelan sonucu bir toprak parçasının uçurum kenarındaki yola düşmesiyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Yerel polis yetkilisi Andi Yudha Pranata, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Java Adası'nda aşırı yağışlara bağlı olarak sel ve toprak kaymaları meydana geldiğini belirten Pranata, toprak parçasının yamaçtaki bir yolda seyir halindeki araçların üzerine düştüğünü aktardı.

Pranata, üçü çocuk olmak üzere toplam 10 kişinin cansız bedenlerinin toprak altından çıkarıldığını kaydetti.

Endonezya'da ekimden nisana kadar süren mevsimsel yağışlar, sık sık sel ve toprak kaymalarına neden olabiliyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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