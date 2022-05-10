Endonezya'da Formula E Şampiyonası hazırlıkları
AA - Eko Siswono Toyudho - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Pistin havadan görüntüsü CAKARTA - Elektrikli otomobillerin yarıştığı Formula E Şampiyonası'da yer alan Cakarta E-Prix etabı için hazırlanan yarış pistinin tamamlanmasında sona gelindi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Pistin havadan görüntüsü CAKARTA - Elektrikli otomobillerin yarıştığı Formula E Şampiyonası'da yer alan Cakarta E-Prix etabı için hazırlanan yarış pistinin tamamlanmasında sona gelindi. Endonezya'nın başkenti Cakarta'da koşulması planlanan yarış, 4 Haziran'da düzenlenecek.
AA / Eko Siswono Toyudho - Güncel