Endonezya'da Formula E Şampiyonası hazırlıkları - Haberler

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Endonezya'da Formula E Şampiyonası hazırlıkları

AA - Eko Siswono Toyudho - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Pistin havadan görüntüsü CAKARTA - Elektrikli otomobillerin yarıştığı Formula E Şampiyonası'da yer alan Cakarta E-Prix etabı için hazırlanan yarış pistinin tamamlanmasında sona gelindi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Pistin havadan görüntüsü CAKARTA - Elektrikli otomobillerin yarıştığı Formula E Şampiyonası'da yer alan Cakarta E-Prix etabı için hazırlanan yarış pistinin tamamlanmasında sona gelindi. Endonezya'nın başkenti Cakarta'da koşulması planlanan yarış, 4 Haziran'da düzenlenecek.

AA / Eko Siswono Toyudho - Güncel

Formula 1, Endonezya, Jakarta, Güncel, Haberler

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