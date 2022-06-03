Endonezya'da Dünya Bisiklet Günü - Farkındalık sürüşü - Haberler

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri kapsamında bir araya gelen onlarca Cakartalı, kentin bisiklet yolu olarak ayrılan kısımlarında uzun sürüşler yaparak farkındalık oluşturdu. Yakıt giderinin olmaması, çevre dostu ve uygun fiyatlı olması, bisiklet kullanımını artıran etkenlerin başında geliyor. Bisiklet, hem spor aracı olarak hem de iş, okul ve diğer etkinlikler için ulaşım amaçlı kullanılıyor. İklim üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle de tercih edilen bisiklet kullanımı, son yıllarda yerel yönetimler tarafından teşvik kapsamına alındı.