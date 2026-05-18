Haberler

Endonezya'nın Dukono Yanardağı Faaliyete Geçti

Endonezya'nın Dukono Yanardağı Faaliyete Geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Dukono Yanardağı'nda meydana gelen patlamada, zirveden yaklaşık 5.000 metre yüksekliğe gri kül püskürtüldü. Yetkililer, en yüksek ikinci alarm seviyesini vererek bölge halkı ve turistleri kraterin 4 kilometre yarıçapındaki alandan uzak durmaları konusunda uyardı.

CAKARTA, 18 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi, ülkenin Kuzey Maluku eyaletinde yer alan Dukono Yanardağı'nda pazar günü bir patlama meydana geldiğini ve yanardağın zirvesinden yaklaşık 5.000 metre yüksekliğe gri kül püskürttüğünü duyurdu.

Merkez yaptığı açıklamada, 1.087 metre yüksekliğindeki yanardağ için an itibarıyla en yüksek ikinci alarm seviyesinin verildiğini belirtti.

Yetkililer, bölge halkı ve turistlere kraterin 4 kilometre yarıçapındaki alanda faaliyette bulunmamaları uyarısında bulundu. Ayrıca volkanik küllerin neden olabileceği solunum rahatsızlıklarını en aza indirmek için koruyucu maske kullanılması tavsiye edildi.

Kaynak: Xinhua
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti

Trump'ın "Son uyarım" diyerek tehdit ettiği İran'dan sürpriz hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elon Musk: 'Woke mind' virüsü oğlumu öldürdü

Elon Musk'tan beyin yakan paylaşım: Oğlumu o virüs öldürdü
TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu

TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Yok böyle bir atlama! Yürüye yürüye gelip bir anda metrelerce yükseğe uçuyorlar

Görüntüyü izleyenler inanamıyor! Bir anda uçuyorlar

İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

Bunların gözü dönmüş! Açık denizde masumları böyle hedef aldılar

Atletico'ya veda eden Griezmann taraftardan özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi

Ağlaya ağlaya özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar

Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar