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Endonezya'da feribot yangını: 144 kişi kurtarıldı

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Endonezya'nın Bali ve Lombok adaları arasında seyreden bir feribotta çıkan yangından 144 yolcu ve mürettebatın tamamının kurtarıldığı bildirildi.

Endonezya'nın Bali ve Lombok adaları arasında seyreden bir feribotta çıkan yangından 144 yolcu ve mürettebatın tamamının kurtarıldığı bildirildi.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre yerel yetkililer, Bali'den Lombok'a giden "Putri Yasmin" adlı feribotta yerel saatle 04.00 civarında yangın çıktığını açıkladı.

Yerel yetkililer, yangın nedeniyle feribottakilerin kurtarılması için başlatılan çalışmalara yakından geçen başka bir feribot olan "Port Link II"nin de destek verdiğini belirtti.

Yetkililer, feribottaki 144 yolcu ve mürettebatın tamamının kurtarıldığını kaydetti.

Yangının çıkış nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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