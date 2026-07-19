Haberler

Endonezya'da Batan Yolcu Gemisinde Kaybolan 5 Kişi Denizde Dört Gün Sonra Sağ Bulundu

Endonezya'da Batan Yolcu Gemisinde Kaybolan 5 Kişi Denizde Dört Gün Sonra Sağ Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya’nın Güney Sulawesi eyaleti açıklarında batan KM Nurul Salsa gemisinde kaybolan 5 kişi, dört gün sonra balıkçılar tarafından sağ olarak kurtarıldı. Kazazedeler balık toplama cihazına tutunarak hayatta kalmıştı. Arama çalışmaları 20 kayıp için devam ediyor.

CAKARTA, 19 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaleti açıklarında batan KM Nurul Salsa adlı gemide kaybolan 5 kişi, dört günün ardından cumartesi günü sağ olarak bulundu.

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Teşkilatı pazar günü yaptığı açıklamada, Matallang Adası yakınlarında balıkçı teknesi tarafından fark edildikten sonra kurtarılan kazazedelerin yerel balıkçılar tarafından kullanılan bir balık toplama cihazına tutunarak hayatta kaldığı belirtildi.

Makassar Arama ve Kurtarma Ofisi Başkanı Muhammed Arif Anwar, kurtarılan 5 kişinin tıbbi tedavi gördüğünü ve gözetim altında olduğunu bildirdi.

Anwar, kayıp olan 20 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini, arama sahasının genişletildiğini ve operasyonlara destek vermek üzere Kendari ile Maumere arama kurtarma ofislerinden ek gemi ve personel sevk edildiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
İsrail basını: ABD, İran'a yönelik hava saldırılarını genişletmeye hazırlanıyor

Trump durmuyor! İsrail basınından dünyayı tedirgin eden haber
İngiltere'nin yeni başbakanından İsrail çıkışı! Yahudi lobisi harekete geçti

Ülkenin yeni lideri oldu! Verdiği mesaj İsrail'i küplere bindirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yer: Diyarbakır! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Netanyahu tarihi final öncesi tarafını seçti: Vamos Argentina

İspanya mı Arjantin mi? Netanyahu tarihi final öncesi tarafını seçti
Cem Uzan uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

Cem Uzan uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil

Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
Kan donduran intihar anı: O anları böyle kaydettiler

Kan donduran intihar anı! Bir insan kendine bunu neden yapar?

5 dev bankadan altın tahmini geldi! Yıl sonu beklentileri değişti

Altın için ezber bozan tahmin! 5 dev banka peş peşe açıkladı
Emniyet halatı kopan deneyimli dağcı 12 metrelik uçuruma düştü

Zirve yolculuğu faciayla bitti! 12 metrelik uçuruma çakıldı