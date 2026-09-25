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Endonezya'da batan feribottaki 52 cesede dalgıçlar 30 metre derinde ulaştı

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Endonezya'da 13 Eylül'de alabora olan feribottaki 52 kişinin cesedine günler sonra dalgıçlar ulaştı. Arama Kurtarma Ajansı Başkanı Syafili, dalgıçların 30 metre derinlikte camları kırarak cesetlere ulaştığını, önceliğin kayıpları bulup ailelerine bilgi vermek olduğunu belirtti.

Endonezya'da 13 Eylül'de alabora olan feribotta bulunan 52 kişinin cesedine günler sonra ulaşıldı.

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Muhammed Syafili, yaptığı açıklamada, dalgıçların su altında feribotun camlarını kırarak cesetlere ulaştığını kaydetti.

Denizin yaklaşık 30 metre altında bulunan feribotta 52 kişinin cesedine ulaşıldığını ifade eden Syafili, çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Syafili, "Şu anda önceliğimiz kayıp kurbanların yerini tespit etmek ve ailelerine bir açıklama yapmak." dedi.

Borneo kentindeki bir hastaneye götürülen cesetler, kimlik belirleme işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilecek.

Olay

Surabaya'dan Doğu Java'ya giden feribotla irtibat 13 Eylül'de kesilmiş, ardından feribotun alabora olduğu öğrenilmişti.

Feribotta bulunan 108 kişi sağ kurtarılırken, 83 kişinin kayıp olduğu bildirilmişti.

17 binden fazla adadan oluşan Endonezya'da feribotlar yaygın bir ulaşım aracı olarak kullanılıyor.

Kaynak: AA
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