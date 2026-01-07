Endonezya'nın Kuzey Sulawesi Eyaletini Sel Vurdu: 16 Kişi Öldü, 3 Kişi Kayıp
Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde meydana gelen ani sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Kurtarma ekipleri, kaybolan 3 kişiyi aramaya devam ediyor.
KUZEY SULAWESİ, 7 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde meydana gelen ani sel ve heyelanların ardından kurtarma operasyonları için ekipman taşıyan ekipler görülüyor, 6 Ocak 2026.
Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansı pazartesi günü erken saatlerde ülkenin doğusundaki Kuzey Sulawesi eyaletini vuran ani sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini, 3 kişiden ise hala haber alınamadığını açıkladı. (Fotoğraf: Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel