Anak Krakatau'da 4 Patlama: Kül 300 Metreye Ulaştı
Endonezya'nın Anak Krakatau Adası'nda bulunan Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar meydana geldiği bildirildi.
Endonezya'nın Anak Krakatau Adası'nda bulunan Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar meydana geldiği bildirildi.
Jakarta Globe gazetesinin yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Anak Krakatau Yanardağı'nda dün akşam 4 patlama oldu.
Patlamaların ardından yanardağın püskürttüğü kül tabakası 300 metre yüksekliğe ulaştı.
Yetkililer bölge sakinlerini Anak Krakatau Yanardağı'na yaklaşmamaları konusunda uyardı.
"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.
Kaynak: AA