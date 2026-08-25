Haberler

Anak Krakatau'da 4 Patlama: Kül 300 Metreye Ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya'nın Anak Krakatau Adası'nda bulunan Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar meydana geldiği bildirildi.

Endonezya'nın Anak Krakatau Adası'nda bulunan Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar meydana geldiği bildirildi.

Jakarta Globe gazetesinin yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Anak Krakatau Yanardağı'nda dün akşam 4 patlama oldu.

Patlamaların ardından yanardağın püskürttüğü kül tabakası 300 metre yüksekliğe ulaştı.

Yetkililer bölge sakinlerini Anak Krakatau Yanardağı'na yaklaşmamaları konusunda uyardı.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Kaynak: AA
ABD'den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı! Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz

Yeni bir dönem başlıyor! ABD'nin kararına Türkiye'den ilk tepki
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transferde yılın bombası! Ferdi Kadıoğlu Fener'e geri dönüyor

Bu sene kıyamet kopacak! Fenerbahçe'den yılın bombası

Sıcaklıklar cuma düşüyor, yağış geliyor

Yurt genelinde sıcaklıklar cuma düşüyor, yağış geliyor
Hülya Avşar’dan doğum günü kutlaması gecikmedi! Feraye’den yanıt geldi

Hülya Avşar’dan doğum günü kutlaması gecikmedi!
Sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 21 yaşındaki genç can verdi

Henüz ömrünün baharındaydı! Sokak ortasında can verdi
'Rıdvan Abi' tutuklandı, yapılan yorumlar bomba

'Rıdvan Abi' tutuklandı, yapılan yorumlar bomba
Masaj salonu maskeli fuhuş organizatörlerine darbe! 6 şüpheli yakalandı

"Masaj salonu" maskeli fuhuş organizatörlerine darbe!
40 yıllık zeytin devinden kötü haber

40 yıllık zeytin devinden kötü haber