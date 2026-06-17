Haberler

Endonezya'da 6,7 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin öldüğü, 76 kişinin yaralandığı açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaletinde dün meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı. Depremde en az 800 evin hasar gördüğü bildirildi.

Endonezya'da dün meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 76 kişinin yaralandığı bildirildi.

Antara News'un haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) yetkilileri, dün Orta Sulawesi eyaletine bağlı Palu kentinde kaydedilen 6,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, deprem nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 13'ü ağır 76 kişinin yaralandığını ifade etti.

Orta Sulawesi'de depremden en fazla etkilenen yerin Sigi bölgesi olduğu bilgisini paylaşan yetkililer, bölgede 720'si hafif en az 800 evin hasar gördüğünü belirtti.

Yetkililer, depremde Sigi'nin yanı sıra çeşitli bölgelerdeki 41 evin de hasar gördüğünü kaydetti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) dün, Endonezya'nın Palu kentinin 43 kilometre güneydoğusunda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti

Havuz kenarında rahatsızlandı! Dakikalar sonra hayatını kaybetti
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu

Sizce bu normal mi? Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Abdullah Öcalan için referandum çağrısı

İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Öcalan için referandum çağrısı
Mardin'de düğünde tabancayla açılan ateşle 1 kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Düğünde açılan ateş canından etmişti! 2 kişi tutuklandı
Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı

Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak

Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Canlı yayında açıkladı

Beklenen açıklamayı canlı yayında yaptı