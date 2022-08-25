Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Güncel Haberler KUALA Endonezya'nın Bengkulu şehrinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. KUALA Endonezya'nın Bengkulu şehrinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5 büyüklüğündeki depremin, Bengkulu'nun 116 kilometre güneybatısında ve 35 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu. Merkez üssüne yakın bölgelerde hissedilen depremin can kaybı ve hasara neden olmadığı bildirildi. Güncel Kaynak: AA / İdris Sülün Tam Gemi Şok Denemeleri Araştırma Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.