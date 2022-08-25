Üye Girişi
Haberi Paylaş

Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncel Haberler

Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

KUALA Endonezya'nın Bengkulu şehrinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

KUALA Endonezya'nın Bengkulu şehrinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5 büyüklüğündeki depremin, Bengkulu'nun 116 kilometre güneybatısında ve 35 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.

Merkez üssüne yakın bölgelerde hissedilen depremin can kaybı ve hasara neden olmadığı bildirildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / İdris Sülün - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Araştırma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title