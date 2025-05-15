Endonezya'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem
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Endonezya'nın Maluku eyaleti açıklarında Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami alarmı verilmedi.

CAKARTA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın doğusundaki Maluku eyaleti açıklarında Richter ölçeğine göre 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, tsunami alarmı verilmedi.

Meteoroloji, İklimbilim ve Jeofizik Kurumu'nun verdiği bilgilere göre deprem, perşembe günü saat 07.50'de denizyatağının 515 kilometre altında meydana geldi. Depremin merkez üssünün, Maluku Barat Daya bölgesinin 189 kilometre güneybatısı olduğu belirlendi.

Depremin büyük dalgaları tetikleme olasılığı bulunmadığından tsunami alarmı verilmedi.

Adalardan oluşan Endonezya, sismik olarak aktif olan Pasifik Ateş Çemberi'nde yer aldığı için sık sık depremlerle sarsılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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