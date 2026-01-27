Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Ponorogo bölgesinde 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can veya mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı yapılmadı.
Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Ponorogo bölgesinin 19 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 127 kilometre derinlikte meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel