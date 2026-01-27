Haberler

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya'nın Ponorogo bölgesinde 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can veya mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı yapılmadı.

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Ponorogo bölgesinin 19 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 127 kilometre derinlikte meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 6 bin 126'ya yükseldi

Dünya bu gelişmeyi konuşuyor! Komşudan gelen son haber korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu

Ülkedeki felaketi en iyi anlatan görüntü
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi

Tarihi felaket! Yüz binlerce ev elektriksiz kaldı, ölü sayısı artıyor
Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında! Ünlü ismin yerine geçecek

Süper Lig'e geri dönüyor! Ünlü ismin yerine geçecek
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar

Bakan Fidan'dan dikkat çeken öngörü: Türkiye'ye yalvaracaklar
Ne Bursa'nın Uludağ'ı ne de Erzurum'un Palandöken'i! Kış tatilinde rota artık burası

Ne Bursa'nın Uludağ'ı ne de Erzurum'un Palandöken'i! Kış tatilinde rota artık burası