Endonezya'da "22 Nisan Dünya Günü" - Haberler

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Endonezya'da "22 Nisan Dünya Günü"

AA - Firdaus Wajidi - Güncel
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Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir grup çevre aktivisti, 22 Nisan Dünya Günü'nde Çevre ve Orman Bakanlığı önünde gösteri düzenledi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir grup çevre aktivisti, 22 Nisan Dünya Günü'nde Çevre ve Orman Bakanlığı önünde gösteri düzenledi. Gösteriye katılanlar hükümetin fosil yakıt yerine elektrikli ve alternatif enerji kullanımını artırması çağrısını yaptı. 22 Nisan Dünya Günü, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği uluslararası çapta kutlanan bir gündür.

AA / Firdaus Wajidi - Güncel

Dünya Günü, Endonezya, Jakarta, Nisan, Güncel, Haberler

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