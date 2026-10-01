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Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Nasir'in Dışişleri Bakanı olduğunu duyurdu

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Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, kariyer diplomatı Arrmanatha Nasir'in ülkenin yeni dışişleri bakanı olduğunu duyurdu. Mevcut Dışişleri Bakanı Sugiono'nun hükümette başka göreve atanmasının ardından yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Nasir'in göreve geldiği belirtildi.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, kariyer diplomatı Arrmanatha Nasir'in ülkenin yeni dışişleri bakanı olduğunu duyurdu.

Endonezya basınındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Subianto, ülkenin mevcut Dışişleri Bakanı Sugiono'nun hükümette başka göreve atanmasının ardından yeni dışişleri bakanını açıkladı.

Subianto, 54 yaşındaki kariyer diplomatı Nasir'in yeni dışişleri bakanı olduğunu duyurdu.

Kaynak: AA
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