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Endonezya Çevre Bakanı, yangınları bir aydan kısa sürede bitirmeyi hedefliyor

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Endonezya Çevre Bakanı Jumhur Hidayat, orman yangınlarının yoğunluğunu kaybettiğini belirterek bir aydan kısa sürede söndürülmesini hedeflediklerini söyledi. Yangınlarla mücadelede 60 bini aşkın personel görevlendirildi. Ülkenin 6 bölgesinde 639 hektarlık alanda mücadele sürüyor.

Endonezya Çevre Bakanı Jumhur Hidayat, ülkede aylardır süren orman yangınlarının birkaç hafta içinde söndürülmesini hedeflediklerini söyledi.???????

Antara ajansının haberine göre Hidayat, başkent Cakarta'da katıldığı programda orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Hidayat, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) ile konuyu görüştüklerini, yangınların yoğunluğunu kaybettiğini ve bir aydan kısa süre içinde tüm orman yangınlarının söndürülmesinin hedeflendiğini belirtti.

Yangınlarla mücadelede 60 bini aşkın kişi görevlendirildi

Endonezya Kabine Sekreteri Teddy Indra Wijaya, yaptığı açıklamada, Borneo Adası'nın Endonezya'ya ait Kalimantan bölgesinin orta kesimleri ve Sumatra Adası'nın güneyi başta olmak üzere 60 bini aşkın personelin orman yangınlarıyla mücadelede görevlendirildiğini ifade etti.

Wijaya, ülkenin 6 bölgesinde 639 hektarlık alanda orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü aktardı.

Endonezya'da son yılların en büyük yangınları

Hükümet verilerine göre, Endonezya'da Ağustos-Eylül döneminde yangınlarla mücadele için 64 uçak ve 54 bin 394 personel görevlendirildi.

Güneydoğu Asya'daki çok sayıda ülke, Endonezya'da çıkan son yılların en büyük yangınları nedeniyle haftalardır yoğun duman altında kalıyor.

Kontrol edilemeyen yangınların sebepleri arasında uzun yıllardır uygulanan, tarım arazisi açmak için bitki örtüsünü yakma yöntemi bulunuyor, yağışları azaltan El Nino hava olayı ise koşulları daha da ağırlaştırdı.

Endonezya Orman Bakanlığının verilerine göre ocak-temmuz döneminde 202 bin hektardan fazla alan yangınlarda zarar gördü.

Endonezya merkezli ekonomi düşünce kuruluşu Ekonomi ve Hukuk Çalışmaları Merkezinin yaptığı araştırmada, bu yılki yangınların Endonezya'ya ekonomik maliyetinin yaklaşık 1,7 milyar doları bulabileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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