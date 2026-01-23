Haberler

TBMM'den geçti! En düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu

TBMM'den geçti! En düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

En düşük emekli aylığının 2026 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

  • En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL'den 20 bin TL'ye yükseltildi.
  • En düşük emekli aylığındaki artış 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.
  • İşverenlere sunulan asgari ücret desteği bin liradan bin 270 liraya çıkarıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN LİRA OLDU

Zaman zaman gerginliklerin de yaşandığı görüşmelerde teklifin, en düşük emekli aylığının yükseltilmesini de öngören kanun teklifi kabul edildi.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Teklifle 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı, yüzde 18.40'lık artışla 20 bin TL'ye yükseltildi. 3 bin 119 liralık zam, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Ayrıca işverenlere sunulan asgari ücret desteği de bin liradan bin 270 liraya çıkarıldı.

TELEVİZYONLARA İLİŞKİN DÜZENLEME

Öte yandan kabul edilen teklifle birlikte Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, yayın lisansı olmasına rağmen lisans tipi dışında yayın yapan, kanal ve frekanslarla ilgili geçiş hükümleri uyarınca yayınlarına devam eden kuruluşlardan izinsiz verici tesis eden medya hizmet sağlayıcılar, Üst Kurulca uyarılacak, yapılan uyarıya rağmen izinsiz yayına devam edenler hakkında adli ve idari yaptırımlar uygulanacak.

Hükme aykırı hareket eden gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak. Tüzel kişiler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'ndaki güvenlik tedbirleri uygulanacak. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri Üst Kurulca mühürlenerek kapatılacak.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Güncel
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri

3 ilde emniyet müdürü değişti! İçlerinden bir tanesi dikkat çekici
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek

Trump, Suriye ile ilgili en radikal kararını aldı
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıszkpnb9h2s:

Kira 15.000 TL + 2000 TL doğalgaz + 600TL su +1000 TL elektrik + Günde sadece 1 ekmek yediğimde 450 TL =19050 TL kalan 950 TL , bence harika .Teşekkürler .

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı

MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
Tüm stadı susturdu! Deniz Gül'den 90. dakikada hayat öpücüğü

Tüm stadı susturdu! Milli yıldızımızdan 90. dakikada hayat veren gol
Rıdvan Dilmen, ''Fenerbahçe'nin en büyük sorunu bu'' diyerek asıl problemi açıkladı

''Fener'in en büyük sorunu bu'' diyerek kanayan yarayı açıkladı
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar

Nefes kesen son! Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'da yıktılar
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"