En çok indirilen mobil oyunlar belli oldu! - Haberler

Mobil sektörün önemli analiz araçlarından Sensor Tower, nisan ayının en çok indirilen mobil oyunlar listesini paylaştı. Raporda bir döneme damga vuran efsane yapımlardan Subway Surfers öne çıkarken, Garena Free Fire ve Ludo King gibi oyunlar da dikkat çekti.

Nisan ayının en çok indirilen mobil oyunları

Sensor Tower, nisan ayının en çok indirilen mobil oyunlarını açıkladı. Listeye göre geçen ayın şampiyonu Kiloo ve SYBO Games tarafından geliştirilen Subway Surfers oldu. 26,6 milyon indirme alan mobil oyuna en çok ilgi gösteren ülkeler yüzde 18'le Hindistan ve yüzde 8,2'le ABD oldu. Oyun, uzunca bir sürenin ardından ilk kez genel sıralamanın zirvesine çıkmayı başardı.

En çok para harcanan mobil oyunlar belli oldu!

Listenin ikinci sırasında Garena Free Fire bulunuyor. Mobil oyun, Nisan 2021'e göre yüzde 41,8'lik bir artış yaşadı ve 25,2 milyon indirmeye ulaştı. Yapımı en çok indiren ülkeler yüzde 33,6'le Hindistan ve yüzde 10'la Endonezya oldu.

Küresel mobil oyun sektörü, Nisan 2022'de App Store ve Google Play Store'da 4,7 milyar indirme sayılarına ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 oranında artış kaydetti. Nisan ayında mobil oyunlara en çok ilgi gösteren ülke ise 783 milyon indirme ile toplam yüklemelerin yüzde 16,6'sını oluşturan Hindistan oldu. ABD, yüzde 8,4 ile ikinci ve Brezilya ise yüzde 7,8 ile üçüncü sıradan kendine yer buldu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce mobil oyun sektörünün gidişatı nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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