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Suriye'nin başkenti Şam'ın Kabun semtinde eski rejimin saldırılarında en az 20 defa enkaz altında kalarak ağır yaralanan ve yıllarca Türkiye'de tedavi gören 40 yaşındaki Şadi Neşo, rejimin devrilmesinin ardından döndüğü yıkık mahallesinde zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor.

Rejimin yıllar süren kuşatma ve bombardımanlarla harabeye çevirdiği mahallesinde evi tamamen yıkılan Neşo, yıllar sonra döndüğü memleketinde ayakta kalma çabasını AA muhabirine anlattı.

Neşo, eşi ve üç çocuğuyla birlikte elektrik şirketine ait kısmen yıkılmış bir binanın iki odasında yaşam mücadelesi veriyor.

Devrimin ilk günlerinden itibaren gösterilere katılan, uğradığı bombardımanlarda 20'den fazla kez enkaz altında kalarak ağır yaralanan ve 2017'de zorla göç ettirildiği mahallesinden Türkiye'ye geçen Neşo, Gaziantep'te 8 yıl süren ücretsiz tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Neşo, Esed rejiminin devrilmesinden dört gün sonra memleketine dönerek, tüm imkansızlıklara ve işsizliğe rağmen ülkesinde olmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Rejim askerleri bizi kurşunlarla karşıladı"

40 yaşındaki Şadi Neşo, devrimin başlamasıyla ilk ve ikinci haftadan itibaren gösterilere çıktıklarını anltarak, şunları ifade etti:

"Gösteri devam ederken Kabun'daki yüksek binalara yerleşen keskin nişancılar, insanları sanki kuş avlar gibi hedef alıyordu. Hatırlıyorum, bir cuma günü gösteriye katılan bütün gençler ellerinde çiçek taşıyordu. (Rejim askerlerini) Çiçeklerle karşılaşmak istiyorduk ama onlar bizi kurşunlarla karşıladı."

Bombardımanlarda yakınlarını ve sağlığını kaybettiğini belirten Neşo, sözlerine şöyle devam etti:

"Fil füzelerinin bombardımanı nedeniyle yaklaşık 20 kez veya daha fazla enkaz altında kaldım. Füzelerin oluşturduğu basınç nedeniyle kulağım zarar gördü. Beynimde iltihap odakları oluştu. Yürümekte zorlanmaya başladım ve yaklaşık iki yıl, hatta daha uzun süre koltuk değnekleriyle yürüdüm. Denge yetimi tamamen kaybettim, bir daha geri gelmedi."

"Türkler bize iyi davrandılar"

Neşo, Türkiye'de yaklaşık 8 yıl kaldığını ifade ederek, "Tedavim ücretsizdi, Allah'a hamdolsun. Bana yapılan iğnenin fiyatı 200 dolardı. Bir gün alıp bir gün almam gerekiyordu ama ben ücretsiz alıyordum." dedi.

"Allah için doğruyu söylemek gerekirse, Türkler bize iyi davrandılar." diye konuşan Neşo, Türkiye'de telefon sektöründe çalıştığını anımsattı.

"Yaklaşık 8 yıl ayrı kaldığım annemi gördüm"

Neşo, rejimin yıkılmasıyla Kabun'a döndüğünü anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayatımda Kabun'a geri döneceğimi hiç tahmin edemiyordum. Üçüncü ya da dördüncü gün Kabun'daydım. Hayatımın en güzel günüydü. Yaklaşık 8 yıl ayrı kaldığım annemi gördüm, bundan daha ne isteyebilirim? Benim evim yıkılmıştı ama kanım Kabun'a bağlı. (Elektrik şirketi) Kurumun bulunduğu yerde iki oda buldum, elimden geldiğince düzenledim. Çevremdeki her yer yıkılmış durumda, ev yok."

Çocuklarına mum, çakmak ve cep telefonu ışığında ders çalıştırıyor

Elektriğin bulunmadığı mahallede bir yılı aşkın süredir zifiri karanlıkta yaşamını sürdüren Neşo, zorlu şartlara rağmen çocuklarının eğitiminden taviz vermiyor. Neşo, ailesiyle ayakta kalmaya çalışırken çocuklarına da mum, çakmak ve cep telefonu ışığında ders çalıştırıyor.

Ağır geçim sıkıntısı altında sürdürdüğü günlük yaşamı anlatan Neşo, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sabah çocukları 2 kilometre uzaklıktaki Atike Okuluna götürüyorum, öğle saatlerinde tekrar gidip eve getiriyorum. Bütün bunları yürüyerek yapıyorum. Aracım yok. Gördüğünüz şu LED ışığıyla yaşıyorum, başka bir şeyimiz yok. Devletin bizi görmesini, biraz olsun halimizi anlamasını istiyorum. Yaşadığımız hayat gerçekten çok zor, dayanılmaz."

Kaynak: AA