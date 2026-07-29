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EMŞAV Siirt hizmet binası açıldı

EMŞAV Siirt hizmet binası açıldı
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Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Siirt hizmet binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Siirt hizmet binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bahçelievler Mahallesi Güres Caddesi'ndeki hizmet binasının açılışına İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, polis başmüfettişleri Kadir Yırtar ve Ahmet Irmak, EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanvekili Fuat Özgür Çalapkulu, EMŞAV İl Başkanı Kasım Bulut, kanaat önderi ve EMŞAV İl Başkan Yardımcısı Aziz Benek, vakıf üyeleri ve davetliler katıldı.

Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Özdemir, şehitlere rahmet, gazilere şifa ve hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yapılan konuşmanın ardından hizmet binasının açılışı yapıldı.

Kaynak: AA
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